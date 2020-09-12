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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول لقاء مع أسرة المجند صاحب واقعة «سيدة القطار» (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
واقعة سيدة القطار
واقعة سيدة القطار
شريف عبدالغني
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توجهت «الدستور» إلى مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية لتحاور أسرة المجند عبد الله مسعدصاحب واقعة« سيدة القطار» التي اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن ناحيته قال محمد مسعد، شقيق المجند، إن بعد الواقعة تفاجأ بسؤال عدد كبير من الأهالي على شقيقه عبدالله، ما جعل الخوف ينتابه، ولكن عند سؤاله لهم أخبروه أن سؤالهم حتى يطمئنوا على شقيقه بعد موقف القطار، وكان رده عليهم أن شقيقه يشعر بالحزن إثر الموقف وأنه اخبرهم بما حدث معه، قائلًا: "لقيت ناس كتير بتسأل على عبدالله أخويا اتخضيت خوفت يكون في حاجة، قولتلهم خير في حاجه قالولي عبدالله حصل معاه موقف القطار قولتلهم أه كان زعلان وحكالي على الموقف".

وبخصوص واقعة سيدة القطار، أضاف لـ«الدستور»، أن شقيقه عندما أخبره بما حدث معه كان رده أن يعتبر الموقف عاديًا وضمن المواقف التي يتم التعرض لها كل يوم، مشيرًا إلى أنه عندما شاهد الفيديو الخاص بشقيقه عبر الإنترنت حزن جدًا، معلقًا: «الفيديو مؤثر ويزعل».

وعن موقف شقيقه وثباته الانفعالي، قال: «أنا فخور بتصرف أخويا واحترامه وأنه قدر ينقل تربيتنا من دخل بيتنا قدام الناس احترم بدلته اللي هو لابسها بدله الجيش المصري».

وقدم شكره لوزير النقل على قراره بإعفاء أفراد القوات المسلحة من إظهار استمارة السفر في القطارات.

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