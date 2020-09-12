كشف المهندس ممدوح مرشد،ي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بدء انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، موضحًا أنه سيتم فرز النتيجة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر، وثم إعلان نتيجة الانتخابات يوم الإثنين 14 سبتمبر.وأوضح "«مرشدي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن مجلس إدارة الاتحاد مكون 45 عضوًا، 15 منهم معينين بقرار من وزير الإسكان والمرافق، و30 عضوًا الآخرين بالانتخاب علي معظم محافظات مصر، لافتًا إلى أنه يشرف علي الانتخابات أحد المستشارين القاضيين مع بعض أعضاء مجلس الإدارة.وقال «مرشدي»، إن المرشحين لانتخابات التجديد النصفي، هم «المهندس أحمد عثمان، المهندس محمد لقمة، أشرف الحفناوي، محمد الدريري، طارق عبد المنعم لمقعد القاهرة الكبرى، ويأتي المهندس محمد العمرو وعمرو عشماوي عن مقعد إقليم الإسكندرية والبحيرة، ويليها يأتي المهندس حسن أبو قديرة عن مقعد إقليم مرسي مطروح، ثم يأتي المهندس حسن بدوي عن إقليم وسط الدلتا.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن المقعد الأكثر تنافسية يترشح عليه المهندس فوزي الرفاعي، ومحمد عبد ربه، وعبد الباسط الشرقاوي، ومحمد حافظ، وحسن جمعة، عن اختيار 2 مقعد لأعمال المباني، ثم جاء المهندس جابر عطية، وأحمد إسماعيل لأعمال التكميلية، بينما يأتي المهندس محسن صلاح عن مقعد الآبار، بالإضافة إلي المهندس حمدي عثمان وعبد المنعم عثمان عن مقعد الإنشاءات المعدنية.وأضاف: كما تشمل انتخابات التجديد النصفي المهندس هاني حماد على مقعد الأشغال العامة، ويأتي المهندس ممدوح محمود عن مقعد الأعمال البحرية، والمهندس ثروت فتح الباب عن مقعد الطرق والكباري.