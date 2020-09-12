انعقاد المؤتمر الإقليمى السادس للتأمين الطبى أكتوبر المقبل

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس، خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2020، بفندق سميراميس انتركونتيننتال القاهرة.وكشف الاتحاد، في بيان له، أنه ينعقد المؤتمر بالقاهرة تحت عنوان « صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل -مصر كنموذج»، وينعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.ينظم المؤتمر الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون والتنسيق مع كل من الاتحاد العام العربي للتأمين، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح قاعات المؤتمرات والمعارض بالفنادق اعتبارًا من الأول من أكتوبر، على أن تراعى كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.يستضيف المؤتمر فى جلسته الافتتاحية الدكتور محمد عِوَض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والطب الوقائي،ويحاضر في المؤتمر لفيف من أقطاب وإعلام التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر والعالم العربي.