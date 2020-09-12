كواليس إخلاء سبيل صالح جمعة وطليقته بكفالة 5000 جنيه

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، إخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، وسيدة كانت برفقته وقت الحادث، بكفالة 5000 جنيه لكل منهما في واقعة اتهامه بالتسبب في التصادم بسيارتين ملاكي واتلافهما.وقال مصدر أمني إن المتهمة التي كانت برفقته هي «ب» طليقته، وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة قصر النيل؛ لدفع الكفالة بالقسم وإتمام إجراءات إخلاء السبيل لأن خزينة النيابة مغلقة.وأضاف المصدر أن التهمة التي يواجهها صالح جمعة هو اتلاف السيارتين والقيادة بدون ترخيص، هو وطليقته التي كانت برفقته، كما أكد المصدر أن اللاعب كان سليم وغير متعاطي وفقًا للتحاليل المبدئية وشهادة الشهود الدين الذين أكدوا سلامته وأنه كان في حالة اتزان، لافتًا إلى أن المتضررين رفضوا التصالح في البداية بسبب تراشقهم معه بالألفاظ والسرعة الجنونية التي كان يقود بها مما أدى لاختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين، في شارع محمد مظهر بالزمالك.وحضر مع اللاعب محمد فتحي، من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبد العزيز، كما تواجد محامي من نادي الرمالك بسبب تواجد عبدالله جمعة واسمه لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، كما تبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل بينما كان التفاوض يجري من جانب المحاميين مع مالك السيارة الآخر.وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعي أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.وتم عرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة، مكونة من معاوني ضبط بقسم شرطة قصر النيل.وقال مصدر أمني، إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في أحد المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه، مع إجراء مفاوضات للصلح مع ملاك السيارات التي تسببت سيارة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في تصادم مع سيارتين واتلافهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، وطلبت النيابة تحريات المباحث المبدئية.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع أ 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«أ س ي 123 ماركة دايو لانوس».وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.كما أن تبين أن المذكور لا يحمل رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.