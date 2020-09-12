أعلنت هيئة السكك الحديد، عن عقوبات وغرامة مالية للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية في القطارات ،أثناء رحلات السفر وفق توقيت انطلاق مواعيد القطارات من محطات القيام بالمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتقدم «الدستور» لقرائها مواعيد القطارات اليوم السبت 12-9-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:قطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.مواعيد القطارات المميزة:قطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.قطار رقم 662 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.قطار رقم 268 -ركابيبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.قطار رقم 1116 - مكيفيبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.قطار رقم 12 - مميزيتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات، ومنها: «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار».