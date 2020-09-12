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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة.. الأحد المقبل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
عرض يوم أن قتلوا
عرض يوم أن قتلوا الغناء
أمير محمد خالد
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قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لتقديم عرض «يوم أن قتلوا الغناء»، من إخراج تامر كرم، وذلك ابتداء من الأحد المقبل ١٣سبتمبر الجاري في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، ليستمر يوميًا ماعدا الثلاثاء.

جدير بالذكر، أن عرض «يوم أن قتلوا الغناء» حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه، وقدم للعام الثالث على التوالي ما بين القاهرة والإسكندرية، كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي على مسرح الطليعة بالعتبة، كما قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس.

حصل العرض على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، وجائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

«يوم أن قتلوا الغناء» يدور حول صراع ما بين أخوين في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.

العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمد جمال، إخراج تامر كرم.

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