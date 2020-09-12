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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفن والثقافة فى ضيافة فنان الشعب «سيد درويش» (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
العرض المسرحي سيد
العرض المسرحي سيد درويش
نضال ممدوح
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شهد الدكتور سيد خاطر، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي سابقًا، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، والفنانة مي عبد النبي، والفنانة منال سلامة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، العرض المسرحي الاستعراضي فنان الشعب «سيد درويش»، بقاعة محمود رضا على مسرح البالون بالعجوزة.

كما شهد العرض، المخرج وائل فهمي عبد الحميد، والدكتورة ضحى منير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والمخرج هاني عبدالهادي، وقد أشاد الجميع بالعرض واستعراضاته، وأداء أبطاله المميز، وجودة الديكور والملابس والإضاءة الذين جسدوا العصر الفني لسيد درويش بصورة كبيرة، وحرص المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، على الترحيب بهم فى مكتبه بالمسرح والتقاط الصور التذكارية معهم.

البطولة للفنانين: محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركي، وكوكبة أخرى من الفنانين.

والعرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس دكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، دكتور طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

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