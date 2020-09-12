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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يسيطر على مركز قيادة الحوثيين بالجوف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
الجيش اليمنى
الجيش اليمنى
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أعلنت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار.

وأشار إلى أن قوات الجيش، تمكنت من السيطرة على مركز قيادة الميليشيا وغرفة الاتصالات اللاسلكية التابعة لها، في الجبهة ذاتها، إثر عملية نوعية نفذها الجيش مسنودين برجال القبائل.

وأسفرت العملية كذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود وكبّدت المليشيات الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مقطع فيديو حصاد للاليات والاطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق الجوف.

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