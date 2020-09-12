وزير خارجية فنلندا يؤكد دعم بلاده للسودان فى محنته الصعبة

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، دعم بلاده للسودان وشعبه في المحنة الصعبة التي يمر بها.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اطمأن خلاله هافيستو على الأحوال بالسودان بعد كارثة السيول والفيضانات غير المسبوقة التي ضربته.من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره وشكره لجمهورية فنلندا، مؤكدا أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.