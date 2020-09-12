رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية فنلندا يؤكد دعم بلاده للسودان فى محنته الصعبة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
بيكا هافيستو
بيكا هافيستو
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، دعم بلاده للسودان وشعبه في المحنة الصعبة التي يمر بها.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اطمأن خلاله هافيستو على الأحوال بالسودان بعد كارثة السيول والفيضانات غير المسبوقة التي ضربته.

من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره وشكره لجمهورية فنلندا، مؤكدا أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

موضوعات متعلقة

والد «بائع الفريسكا» عن دعوة العشاء مع راقصة: «ابني نام زعلان»

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

كمسرى «قطار المنصورة» يروى لـ«الدستور» تفاصيل الواقعة: «مقلتش حاجة للمجند»

مصطفى بكري يحذر من القبض على النساء بسبب مخالفات البناء (فيديو)

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»

أسامة مهران: ديوانى الأول «حد أدنى» يصدر بعد 40 عامًا من كتابتى الشعر

الكاتبة إيمان أسعد في ضيافة «منصة الفن المعاصر»

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف