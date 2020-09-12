الأوقاف: انطلاق الدورتين التأهيليتين الخامسة والسادسة للأئمة الجدد

تنطلق الدورتان التأهيليتان الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر "أبو بكر الصديق" بالإسكندرية، اليوم السبت الموافق 12 9 2020م إلى الإثنين الموافق 14 9 2020م، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.و بدأ معسكر أبو بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية مساء الجمعة في استقبال المتدربين، على أن تبدأ المحاضرات في تمام العاشرة صباحًا.ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر وتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة، وبرعاية معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.