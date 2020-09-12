إخلاء سبيل لاعب الأهلى صالح جمعة من القسم عقب التصالح مع المتضررين

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة اتهامه بالتسبب في التصادم بسيارتين ملاكي واتلافهما من سرايا القسم وذلك عقب انمام اجراءات التصالح مع المتضررين والتعهد باصلاح التلفيات.وحضر مع اللاعب محمد فتحي، من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبد العزيز، كما تواجد محامي من نادي الزمالك بسبب تواجد عبد الله جمعة واسمه لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، كما تبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل، بينما كان التفاوض يجري من جانب المحاميين مع مالك السيارة الآخر.وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعي أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.وتم عرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة ومأكوية مكونة كن معاوني ضبط بقسم شرطة قصر النيل.وقال مصدر أمني، إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في احدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه، مع إجراء مفاوضات للصلح مع ملاك السيارات التي تسببت سيارة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في تصادم مع سيارتين وإتلافهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، وطلبت النيابة تحريات المباحث المبدئية.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع أ 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«أ س ي 123 ماركة دايو لانوس».وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.