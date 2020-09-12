إخلاء سبيل لاعب الأهلى صالح جمعة من القسم عقب التصالح مع المتضررين
السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة اتهامه بالتسبب في التصادم بسيارتين ملاكي واتلافهما من سرايا القسم وذلك عقب انمام اجراءات التصالح مع المتضررين والتعهد باصلاح التلفيات.
وحضر مع اللاعب محمد فتحي، من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبد العزيز، كما تواجد محامي من نادي الزمالك بسبب تواجد عبد الله جمعة واسمه لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، كما تبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل، بينما كان التفاوض يجري من جانب المحاميين مع مالك السيارة الآخر.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعي أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.
وتم عرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة ومأكوية مكونة كن معاوني ضبط بقسم شرطة قصر النيل.
وقال مصدر أمني، إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في احدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه، مع إجراء مفاوضات للصلح مع ملاك السيارات التي تسببت سيارة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في تصادم مع سيارتين وإتلافهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، وطلبت النيابة تحريات المباحث المبدئية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.
وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.
وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع أ 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«أ س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.
وحضر مع اللاعب محمد فتحي، من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبد العزيز، كما تواجد محامي من نادي الزمالك بسبب تواجد عبد الله جمعة واسمه لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، كما تبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل، بينما كان التفاوض يجري من جانب المحاميين مع مالك السيارة الآخر.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر وأنه كان غير واعي أثناء القيادة مما تسبب في التصادم بالسيارات وهي واقفة بجانبي الطريق مما تسبب في اتلافهما وحدوث أضرار بالغة بالسيارتين في السابعة صباحًا من يوم الجمعة.
وتم عرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة ومأكوية مكونة كن معاوني ضبط بقسم شرطة قصر النيل.
وقال مصدر أمني، إنه تم إجراء تحليل والكشف على اللاعب في احدى المستشفيات؛ لبيان إذا كان في حالة سكر من عدمه، مع إجراء مفاوضات للصلح مع ملاك السيارات التي تسببت سيارة لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في تصادم مع سيارتين وإتلافهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، وطلبت النيابة تحريات المباحث المبدئية.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة.
وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.
وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع أ 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«أ س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.