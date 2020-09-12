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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محاكمة عاجلة لمرتكب مذبحة كفر الدوار.. اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
مذبحة كفر الدوار
مذبحة كفر الدوار
البحيرة معوض هويدى
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تنظر اليوم السبت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها بمدينة كفر الدوار، الشهر الماضي.

وقرر المستشار عماد الجندى، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بتهمة قتل المجنى عليها، والمقترن بالشروع في اغتصابها، والمقترن بجريمة أخرى هى قتل طفليها


وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم كفر الدوار بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 سنة وطفليها 3 سنوات، منحورة أعناقهم بعزبة عثمان دائرة القسم بتاريخ 25 أغسطس الماضي، حيث توصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام إلى قيام نجل عم المجني عليها سائق تروسيكل ويبلغ من العمر ١٧ عامًا بارتكاب الجريمة بعد فشله في التعدي عليها واغتصابها، وخشية من افتضاح أمره قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم في بركة من الدماء وفر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة من القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وقرر بحضوره شقة المجنى عليها مدعيًا مساعدتها في ترتيب محتوياتها، حيث كانت قد انتقلت إليها وزوجها وطفليها للإقامة بها حديثًا، وأثناء ذلك حاول التعدي عليها، ولدى مقاومتها له استل سكينًا من المطبخ وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بقتل طفليها.

وأحيل المتهم لحسام السقا مدير نيابة كفر الدوار الذي باشر التحقيق بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وأمر بحبس المتهم احتياطيًا لاتهامه بقتل ثلاثة من ذوية بدائرة قسم كفر الدوار على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة محاكمة المتهم وإحالته إلى المحكمة محبوسًا.

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