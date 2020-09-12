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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شرم الشيخ تستقبل أول رحلة طيران قادمة من كازاخستان (صور)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
استقبال السائحين
استقبال السائحين
رامي حسين
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استقبلت، اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان، والتي جاءت من مدينة الماطا وعلى متنها 239 سائحًا.

وقالت إيمان محمود، مدير عام السياحة الداخلية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن مكتب الهيئة بالمحافظة استقبل هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر علي مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة التي ليس لها مثيل.

وكان السفير أرمان إيساجالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، خلال لقاءه منذ أيام مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أشار إلى توديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيرًا لبلاده في القاهرة إلى وصول هذا الفوج السياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

وأكد السفير على أن جميع المقاصد السياحية في مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين، حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمة تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته.

وتأتي هذه الرحلة استمرارًا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارًا من أول يوليو الماضي، حيث بلغ عدد السائحين القادمين لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة حتى الآن أكثر من 190 ألف سائحًا.

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