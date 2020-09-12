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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يتفقد المعرض المؤقت لكنوز توت عنخ آمون بالغردقة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
وزير السياحة
وزير السياحة
مها صلاح
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بعد زيارته القصيرة إلى مدينة الأقصر، توجه عصر اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى مدينة الغردقة، حيث تفقد مساء اليوم المعرض المؤقت لبعض كنوز الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة، ورافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح الدكتور «العناني»، أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إلى أن القطع الأثرية المعروضة بصفة مؤقتة في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، على أن تلك الكنوز يتم عرضها لأول مرة في مصر خارج المتحف المصري بالتحرير، وستظل بمتحف الغردقة حتى يتم نقلها إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021، كما أنه يأتي في إطار سياسة الوزارة لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية.

ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض، وتضم القطع الأخرى؛ تمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب، وغطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك، وتمثال أوشابتى يرتدي تاج الخبرش ويمسك المذنبة والصولجان، وتمثال أوشابتى يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البرونز وقلادة ذهبية، وسدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة وبوق من الفضة المذهبة، ومسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبنوس والعاج، وإناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة، وعلبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.

جدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي» بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققًا نجاحًا غير مسبوق في هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها، حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر في عام ٢٠١٩.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، و١٠ آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

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