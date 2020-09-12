إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور، وجروح وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو ٩٧ اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو ٩٧ اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين إصابة «صباح محمد موسى»٢٩سنة، «أية محمد موسى»٢٠ سنة، «أحمد وليد أحمد» ٣سنوات، «ريتاد وليد محمد» ٥سنوات، «دينا محمود شعبان» ٥سنوات، «ياسمين ناجي محمد» ٢٥سنة، «ندا شعبان السيد» ١٤سنة، «محمود شعبان السيد» ٣٠سنة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وجارى عمل المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.