براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة بإحدى شركات الأمن والحراسة بأكتوبر، للشباب من 21 إلى 40 سنة، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظائف عن مؤهل متوسط.وتتضمن الوظائف المتاحة، 10 مشرفى أمن، وذلك براتب 3000 جنيه.كما تحتاج الشركة، 30 فرد أمن، وذلك براتب يتراوح من 2500 إلى 3000 جنيه.وحددت الشركة مواقع العمل في، مخازن بأكتوبر، أبو رواش، ألماظة.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي واجتماعي، ومواصلات، وإقامة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0160614360، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، ميدان الحصري، أعلى مطعم جاد، الدور الخامس.