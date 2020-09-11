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الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خالد الهيل يوضح كيف تفبرك الجزيرة الأخبار لتضليل الشعوب (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:15 م
جريدة الدستور
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فضح المعارض القطري خالد الهيل، قناة الجزيرة والقنوات التابعة للتنظيم الإرهابي الإخواني وكيفية فبركتهم للأخبار لتضليل الشعوب.

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