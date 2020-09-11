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الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
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د. محمد الباز
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خالد الهيل يوضح كيف تفبرك الجزيرة الأخبار لتضليل الشعوب (فيديو)
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:15 م
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فضح المعارض القطري خالد الهيل، قناة الجزيرة والقنوات التابعة للتنظيم الإرهابي الإخواني وكيفية فبركتهم للأخبار لتضليل الشعوب.
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