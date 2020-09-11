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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:40 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
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سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي تم إهداؤها لاسم الممثل والمخرج القدير الراحل الدكتور سناء شافع الذي يرأسه شرفيا الدكتور فوزي فهمي بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، و«شي يويه ون» المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة وكوكبة من النقاد والفنانين والمسرحيين وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وقالت «عبدالدايم» إن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي جسر لتبادل الثقافات وقناة للتواصل مع التوجهات العالمية المتخصصة بهذا المجال وتدفع الحركة المسرحية إلى التطور من خلال إضافة عناصر جديدة وأفكار مبتكرة تعمل على إثراء روح وتقنيات أبوالفنون.

وأضافت أنه وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا انطلقت دورته السابعة والعشرون، لتؤكد الإصرار على إعادة الحياة الطبيعية للثقافة والفنون بمصر وتعكس القدرة على مواجهة التحديات والأزمات وبرزت في الإقبال الكبير على العروض والتزم خلالها الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها وزارة الثقافة للحفاظ على السلامة العامة.

وتابعت أن هذه الدورة شهدت الكثير من العروض المبتكرة واعتمدت على تجاوز أطروحات الأشكال التقليدية المختلفة للعروض المسرحية من حيث الشكل أو الرؤية لتقدم أفكارًا متطورة ترتبط بالتحديث وتخاطب مختلف التيارات والتوجهات.

وتوجهت بالتحية والتقدير للدكتور علاء عبدالعزيز رئيس المهرجان ولفريق العمل الذي بذل جهودا مميزة لتخرج هذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة ومكانة مصر، كما تقدمت بالشكر لأعضاء لجنتي الاختيار والتحكيم وكل النقاد والباحثين والمسرحيين الذين أثروا هذه الدورة بمشاركاتهم المتنوعة كل بمجاله.

وهنأت الفائزين بجوائز المسابقات واعتبرتها حافزًا لهم لمواصلة الإبداع والابتكار وخلق فضاءات مسرحية تتميز بالعبقرية والتفرد.

ووجه الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لمساندتها جميع الأفكار الإبداعية ودعمها إقامة هذه الدورة التي وصفها بأنها كانت أقرب للمغامرة التي تحولت إلى واقع ملموس وحققت نجاحا ضخما تجسد في عدد المشاهدات على موقع يوتيوب والإقبال على العروض الحية بمختلف المسارح التي استضافت الفعاليات.

وجاءت جوائز مسابقات المهرجان كالتالي:
أولًا جوائز مسابقة المسرح الحي وتحمل اسم الراحل الدكتور حسن عطية، فاز بالمركز الأول عرض الوردة والتاج إخراج إبراهيم أشرف وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على المركز الثاني عرض مفتاح شهرة إخراج دعاء حمزة وإنتاج فرقة اللعبة.

ثانيا: جوائز العروض المصورة، حصل على المركز الأول عرض الجانب الآخر من الحديقة إخراج أسامة حلال لفرقة كون من سوريا ولبنان، أما المركز الثاني حصل عليه عرض أرض لوتشا إخراج زاو مياو إنتاج المسرح الوطني الصيني.

ثالثا: جوائز عروض الحظر حاز على المركز الأول عرض ليف دي إكس فوكاليكتيف إخراج مارك أنتوني من جنوب إفريقيا، أما المركز الثاني فحصل عليه عرض طرق٢٠٢٠ إخراج مجموعة روتاس ٢٠٢٠ (مصر - فرنسا - البرازيل - الهند - ألمانيا - إسبانيا - سويسرا).

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تميز في السينوغرافيا لعرض العمى من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تميز في تصميم الأداء الحركي لعرض ريا وسكينة من إنتاج دار الأوبرا المصرية وتصميم وإخراج كريمة بدير.

قدم حفل الافتتاح الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي وتضمن عرضا قصيرا من إخراج سامح بسيوني بعنوان «تحوت» كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور الدكتور محمد سعد وأزياء الدكتور أحمد عبدالعزيز.
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»
وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 27 من «القاهرة الدولى للمسرح التجريبى»

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