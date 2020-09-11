«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:25 م
نجلاء رفاعيطباعة
انتهت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، من التحقيقات مع لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة إتلاف سيارتين ملاكي ولم تصدر النيابة قرارات حتى الآن.
وحضر مع اللاعب محمد فتحي من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبدالعزيز، ومحامي من نادي الزمالك بسبب وجود اسم عبد الله جمعة لاعب الفريق لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، وتبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل بينما كان التفاوض يجري من جانب المحامين مع مالك السيارة الآخر.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة، وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.
وحضر مع اللاعب محمد فتحي من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبدالعزيز، ومحامي من نادي الزمالك بسبب وجود اسم عبد الله جمعة لاعب الفريق لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، وتبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل بينما كان التفاوض يجري من جانب المحامين مع مالك السيارة الآخر.
وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة، وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر، وعرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة.
وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».
وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.
كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.