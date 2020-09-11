«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

واستمعت النيابة إلى أقوال ملاك السيارتين الذين اتهمومه بالسكر، وعرض صالح جمعة على النيابة المسائية وسط حراسة مشددة.





وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.





انتهت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، من التحقيقات مع لاعب النادي الأهلي صالح جمعة في واقعة إتلاف سيارتين ملاكي ولم تصدر النيابة قرارات حتى الآن.وحضر مع اللاعب محمد فتحي من الشئون القانونية بالنادي، وأشرف عبدالعزيز، ومحامي من نادي الزمالك بسبب وجود اسم عبد الله جمعة لاعب الفريق لأنه مالك السيارة التي وقعت بها الحادثة، وتبين تصالح أحد الأطراف وموافقته على التنازل بينما كان التفاوض يجري من جانب المحامين مع مالك السيارة الآخر.وقال اللاعب إنه أثناء القيادة اختلت عجلة القيادة، وتسببت في الانحراف والتصادم في السيارتين الواقفتين على جانبي الطريق.وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.