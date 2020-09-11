رئيس مركز الداخلة: القافلة الطبية بقرية الشيخ مفتاح مستمرة السبت

تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة مساء اليوم، يرافقه الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والمهندس عبدالله سفينة رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح، أعمال القافلة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد والتي باشرت أعمالها اليوم بالوحدة الصحية بقرية الشيخ مفتاح.من جانبه أشار الدكتور رئيس مركز الداخلة إلى أن القافلة ستستمر في عملها حتى غد السبت الموافق 12- 9- 2020 بقرية الشيخ مفتاح وتضم تخصصات "جراحة - أطفال - باطنة - نساء وولادة - مسالك - جلدية - أسنان - تحاليل طبية"، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمرضى.ووجه حنفي بتوفير جميع الإمكانيات الطبية لأعضاء القافلة حتى تتمكن من إتمام أعمالها على أكمل وجه.