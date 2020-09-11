كريم مصيلحى: «سيدة القطار» أثبتت تماسك المصريين أمام دعوات الإرهابية

أكد كريم مصيلحي الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، أن الدعوات التى أطلقتها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، سيكون مصيرها الفشل الذريع كغيرها من الدعوات السابقة.وأضاف مصيلحي، فى تصريحات له، أنه كالعادة تخرج الجرذان من جحورها ساعة بكل جهد لبث روح اليأس والإحباط والخوف في نفوس المصريين، مستخدمين الأكاذيب والشائعات وتزييف الحقائق لتعبئة الرأي العام وإظهار مظلومية خادعة لجذب التعاطف ومحاولة منهم لإقناع الناس بأن هناك حالة غليان فى الشارع المصرى كما يدعون، مشيرا إلى أن المصريين أيقنوا تماما مخططات الجماعة الإرهابية.وأشار مصيلحى، إلى أن الرد الحقيقي حول تماسك مؤسسات الدولة ووقوف الشعب خلف قياداته ومؤسساته، موقف السيدة المصرية الأصيلة فى القطار أمام "كمساري القطر" وما حدث مع أحد جنود القوات المسلحة، وما فعلته السيدة المصرية يؤكد مدى تماسك الشعب المصرى ومساندته لمؤسساته ورئيسه، مضيفا أن الجماعة الإرهابية تعيد استنساخ سيناريو المقاول الهارب الأجير محمد على، والدعوة لحشد تظاهرات من أجل إثارة البلبلة والعنف فى البلاد.وأضاف مصيلحي، أن هذا الوقت يتطلب دور الشباب المصري المحب لوطنه ببذل الجهد من خلال زيادة الوعي ونشر الحقائق والمكتسبات وتوضيح الحقائق والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن والتصدي للحملات الممنهجة التي يشنها أعداء الوطن في الداخل والخارج وهي الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب للتصدي مع مؤسسات الدولة بنشر مزيد من الوعي في القضايا المختلفة والتحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في بناء الدولة المصرية الحديثة.