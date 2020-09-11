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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار جزئى لشرفة عقار قديم فى حى الشرق ببورسعيد (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:03 م
انهيار جزئي
انهيار جزئي
بورسعيد:شيماء رشاد
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وقع انهيار جزئي لشرفة عقار قديم فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

كانت قد سادت حالة من الفزع بين أهالى شارع الشهيد ملازم أول عباس الصياد بمدينة بورسعيد، مساء اليوم إثر انهيار جزء من شرفة عقار قديم، دون وقوع خسائر بشرية.

وورد إلى غرفة عمليات طوارئ محافظة بورسعيد، إخطار من حي العرب، بانهيار واجهة عقار بنطاق حي الشرق.

تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، لحين إزالة موطن الخطورة، وتم تحويل خطوط سير السيارات لمنع التكدس بالشارع، وتحسبا لوقوع أي خطر، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
انهيار جزئي
انهيار جزئي
انهيار جزئي
انهيار جزئى لشرفة عقار قديم فى حى الشرق ببورسعيد (صور)
انهيار جزئي
انهيار جزئي
انهيار جزئي
انهيار جزئى لشرفة عقار قديم فى حى الشرق ببورسعيد (صور)

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