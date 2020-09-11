الشراكى: شركات الأسمدة دفعت المزارعين للسوق السوداء

قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن شركات الأسمدة دفعت المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء بأزيد من التسعيرة التي حددتها الدولة مما دفع وزارة الزراعة لشكوى شركات الأسمدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم تجاه عدم التزام تلك الشركات بالاتفاقيات المبرمة في الوفاء بكميات الأسمدة وكذلك رفعها بشكل منفرد لسعر طن الأسمدة دون السعر الذي حددته الدولة.وأضاف "الشراكي" لـ"الدستور"، أنه تراجع السحب على الأسمدة وعدم احتياج المزارع لها قد يكون مع انتهاء الموسم الصيفي، بينما يبدأ احتياج الأسمدة خلال شهر سبتمبر، مطالبًا بتشديد الرقابة على المصانع والتجار، حيث إن متوسط احتياجات المحاصيل التصديرية 8 "شكاير" والمحاصيل الحقلية 12 شيكارة كالقصب وضرورة منح دعم نقدي للمزارعين وتتصرف الحكومة مع الشركات المنتجة للأسمدة سواء نقدي أو دعم المحاصيل حيث نحتاج أسمدة مدعمة لـ6 ملايين فدان شتوي وصيفي.