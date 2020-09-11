رفع اللافتات الانتخابية من الكورنيش الجديد بأسوان (صور)

أجرى حي غرب مدينة أسوان، حملة لرفع لافتات الانتخابات من ميدان موقف الأقاليم على أعمدة الإنارة بالكورنيش الجديد بدون ترخيص، طبقًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.كما تم التأمين والتأكد من فصل كابلات كهرباء أعمدة الإنارة أمام موقع التطوير بميدان المحطة، تحت إشراف نائب رئيس الوحدة المحلية لقطاعي غرب وجنوب.من جهة أخرى أجرت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان، برئاسة مصطفى حزين وقسم الكهرباء بالقرية بصيانة بعض الأعمدة المطفأة وإنارتها وإصلاح خط كامل حدث به عطل مفاجئ، كما قام أيضا قسم النظافة بالقرية بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بنطاق القرية، تحت إشراف نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون القرى.