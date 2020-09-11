29 يومًا من الاتصالات: كواليس اتفاق التطبيع بين إسرائيل و البحرين

كشف باراك رافيد محلل الشئون العربية في موقع واللا العبري في تقرير قبل قليل كواليس اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم.كتب "رافيد" أنه في يوم 13 أغسطس الماضي، بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اتصل مسئول كبير في حكومة البحرين بمستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش.. وقال مصدر قريب من فحوى المحادثة إن رسالة الشيخ البحريني كانت مباشرة. وقال المسئول الكبير لمستشاري ترامب "نريد أن نكون الدولة العربية القادمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".من تلك اللحظة فصاعدا، بدأت اتصالات ماراثونية بين الأمريكيين والبحرينيين وإسرائيل وقاد كوشنر وبيركوفيتش في الفريق الأمريكي المحادثات مع البحرينيين وإسرائيل، بجانب كل من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث في الملف الإيراني بريان هوك، رئيس الشرق الأوسط في البيت الأبيض، والجنرال ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والمسئول بالبيت الأبيض آدم باولر.أجرى كوشنر وبيركوفيتش وموظفوهم محادثات مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، وأحد كبار مستشاريه وسفير البحرين في الولايات المتحدة. ترأس المحادثات من الجانب الإسرائيلي السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا.ذكرا رافيد أن أحد الدروس المستفادة في البيت الأبيض بعد الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة كان يتعلق بالسياسة الداخلية في إسرائيل وقال مصدر قريب من الأمر إنه عندما زار كوشنر وبيركوفيتش إسرائيل الأحد الماضي، التقيا بوزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي وأطلعهما على انفراج الاتصالات مع البحرين. وتحدثا عن احتمالية الإعلان الجديد.في الأسبوع الماضي ، بعد زيارة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، واصل كوشنر وبيركوفيتش وأعضاء فريقهم زيارة المنامة، عاصمة البحرين. قبل زيارة البحرين، أمر كوشنر بعمل لفيفة من التوراة من الولايات المتحدة ودفع ثمنها بأمواله الخاصة. يُقصد بملف التوراة أن يكون هدية لملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليف، الذي يوجد في بلاده جالية يهودية صغيرة تعيش في البلاد منذ قرون. دخل مبعوث البيت الأبيض بيركوفيتش الاجتماع مع الملك حاملاً لفيفة التوراة في يديه.في انتظار "الضوء الأخضر"في لقاء مع الملك كان هناك تقدم كبير. اعتقد كوشنر وبيركوفيتز أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق بالفعل، لذلك قرروا في النهاية مواصلة المحادثات لبضعة أيام أخرى لتلخيص جميع التفاصيل في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، كان من الضروري استكمال الاتصالات مع السعودية أيضًا والتأكد من أن السعوديين "يمنحون الضوء الأخضر" للخطوة البحرينية.في الأسبوع الماضي، استمرت الاتصالات بين كوشنر وبركوفيتش والمستشار البحريني ورجاله، وفي الوقت نفسه مع السفير الإسرائيلي درامر. قال مصدر مشارك في المحادثات بين الأمريكيين والبحرينيين، إنه من المهم للغاية بالنسبة للبيت الأبيض إغلاق الاتفاقية بين البحرين وإسرائيل حتى قبل مراسم التوقيع في 15 سبتمبر.كان الفكر السائد في البيت الأبيض هو أنه إذا ظهرت دولتان عربيتان في حفل التوقيع ستكون رسالة قوية إلى العالم والمنطقة. وقال مسؤول أمريكي كبير: أن "الإمارات كسرت الجليد وكانت في المقدمة لكن البحريني أيضا يستحق الكثير من الثناء لأنهم استضافوا في وقت سابق المؤتمر الذي عُرض فيه الجزء الاقتصادي من برنامج ترامب وساعدوا إدارة ترامب بشكل كبير في العديد من القضايا خلال السنوات الثلاث الماضية".أضاف رافيد أن المكالمة الهاتفية بين ترامب نتنياهو وملك البحرين كانت دافئة وودية. وقال مسئول أمريكي كبير إن الثلاثة اتفقوا على أنه في إطار إقامة العلاقات الدبلوماسية، سيفتح البلدان سفارات ويحلان محل السفراء، ويبدأن رحلات جوية مباشرة بين المنامة وتل أبيب، بالإضافة إلى في مجالات الصحة والأعمال والتكنولوجيا والتعليم والأمن والزراعة.