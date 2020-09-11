الدستور تهنئ الزميل حسن مسعد بمناسبة خطبته

في حفل جمع الأهل والأحباب والأصدقاء، احتفل الزميل حسن مسعد بحفل خطوبته على الآنسة ريهام، بإحدى قاعات شبرا مصر.والدستور تتمنى للزميل حسن مسعد، خطبة سعيدة مع التمنيات بحفل زفاف سعيد.