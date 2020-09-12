سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم السبت 12-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70، كما انخفض الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.95 جنيه وللبيع 51.76، وفي البنك الأهلي الكويتي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.70.



وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 51.86، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.70، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.73، كما تراجع الدينار الكويتي اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.70، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70.



وواصل الدينار الكويتي تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 48.98 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.80، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.83، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.98 جنيه وللبيع 51.73، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66.



محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت، في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل ارتفاع سعر الدينار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.63 جنيه وللبيع 51.73.