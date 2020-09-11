منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفي تسلمها نتائج فحص «نافالني»

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، اليوم الجمعة، إن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتسلم حتى الآن نتائج فحوص المدون الروسي ألكسي نافالني.وأشار مندوب روسيا إلى أن "الحظر الكيميائي" لم تتسلم معلومات حول نافالني بعد ولا نستبعد تشكيل مجموعة تحقيق.وقال شولجين في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الجمعة: "لقد أكدوا لنا مرة أخرى أن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتلق حتى مساء اليوم أي شيء من الجانب الألماني، لا نتائج التحاليل ولا أي مواد تتعلق بهذه القضية".