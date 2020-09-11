بعد صمت طويل.. ميادة الحناوي تكشف سبب ابتعادها وتفاصيل حالتها الصحية

قالت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، إن صحتها ممتازة جدا.وأشارت في رسالة صوتية لبرنامج "المساء مع قصواء"، المعروض على قناة ten: "قبل الكورونا كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من أجمل الحفلات، وكان عندي حفل تاني في لبنان، وبعدين في تونس كنت شوي مرأت فيها بظرف صعب الحقيقة".وأضافت: "الناس افتكروني إني أنا فيا شيء أو اختل توازني، والحقيقة إني قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوز على ديل الفستان فسقطت، فكر الناس إني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء قمت وكفيت الحفل".ونفت الشائعات التي تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة: "الناس طلعت إشاعات إني تعبانة وفي المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى أنا الحمد لله ما صار لي شيء".وأكدت أن سبب بعدها عن الساحة الغنائية يرجع إلى انتشار فيروس كورونا "بتعرفي الكورونا، هلأ ما في طيران ولا حفلات غير الحفلات الخاصة".