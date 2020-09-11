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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: هناك حملة شرسة على حزب الوفد.. وسنتصدى لها بالقانون

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:47 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك حملة شرسة على حزب الوفد، وإنه يقدر الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر.

جاء ذلك خلال افتتاح القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي للحزب في بولس حنا بالدقي، اليوم الجمعة، على مساحة 700 متر، تتسع لـ 200 شخص.

وأوضح أبوشقة أن الوفد هو حزب الديمقراطية وهي الإجماع على ما ينتهي إليه الجميع، مشيرًا إلى أنه قام بإبلاغ السلطات المختصة بهذا المخطط.

ولفت أبوشقة إلى أنه يعمل من خلال لوائح وقواعد دستورية تنص على أن انتخاب الرئيس في أي دولة، وهو تفويض من المواطنين ويحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة.

وشدد أبوشقة على أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات لحماية الوفد والوفديين، قائلا: "أي شخص سيتجاوز سوف نتخذ الإجراءات وسيتم فصله وإن قام بارتكاب وقائع تشكل جرائم جنائية سوف نحول الأمر إلى الجهات المختصة وإن فعل هذا الأمر فهو ليس وفديا، ولكن الوفدي هو من يحافظ على مستقبل الوفد".

وأوضح أبوشقة أنه لم يسمح بالجلوس على كرسي مهتز ولا مسيرة عرجاء لذلك سوف يتصدى بالقانون، وتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة لأن الأمر يختص بأمن الوفد وإحداث فوضى في الحزب، وأنه كلف الشئون القانونية للحزب للقيام بهذا الأمر، وأيضا تقدم ببلاغ آخر بالصفحات التي تتحدث باسم الحزب.

وتابع أبوشقة قائلا: "من تسول له نفسه أنه سوف يتطاول سوف يتم ملاحقته قانونيا للدفاع على مصلحة هذا الحزب وليس لي هدف شخصي في هذه الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حزب الوفد".

وأضاف أبوشقة أن أحد الأشخاص عرض 35 مليون جنيه ليكون في قائمة حزب الوفد في الانتخابات ولكنه رفض هذا الأمر؛ لأن الوفد للوفديين والأمر ليس بيع مقاعد وليس في ساحة مزادات، وأن الحزب مستعد لها بشكل جيد.

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