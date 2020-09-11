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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مصيف الموت».. غريقان في بحر بلطيم وإنقاذ 3 آخرين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:47 م
غرق
غرق
عمرو الشامي
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غرق شخصين بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين، ونقلهم جميعا لمستشفى البرلس المركزي وإيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس، بوصول 5 أشخاص للمستشفى بينهم جثتين و3 مصابين، إثر تعرضهم للغرق في مصيف بلطيم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثتين لكل من: "شادي شهاب الدين"، 3 أعوام، والثانية لـ"معتز عبد الستار" 19 عامًا، وجرى إيداعهما بمشرحة مستشفى البرلس المركزي، فيما تم إنقاذ كل من: "محمد أنور سعد، 25 عامًا، أشرف مجدي عبد الله، 18 عامًا، وسامح عاطف السيد جاد 17 عامًا، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن حالات الغرق بمصيف بلطيم قد ارتفعت مؤخرا مما أدى إلى حالة غضب وسط الأهالي واطلقوا عليه مصيف "الموت" لازدياد حالات الغرق، فضلا عن أنه من المفترض أن يكون المصيف مغلق بقرار من رئاسة الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وهو ما لم يتم تنفيذه.

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