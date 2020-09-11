بالتعاون مع «شعاع».. خطة «الكهرباء» لمواجهة سرقة التيار

خطة جديدة بدأت وزارة الكهرباء في تنفيذها بالتعاون مع شركة "شعاع" المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للقضاء على سرقات التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، والتى يبلغ عددها 9 ملايين 500 ألف عداد حتى الآن.تلك الخطة تستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة "شعاع"، والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب فى العداد.وهذه الخطة جاءت بسبب استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات غير قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.وجاء بهذا القانون أن كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك من علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون يواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي تصريح له أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المسئولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية سيقومون بالمرور بشكل شهرى أيضًا على المشتركين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.كما أوضح أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.وأضاف، أنه تم اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقومون بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء؛ للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة.كما أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة، وتبين أن معدل استهلاك هؤلاء المواطنين الشهرى كان منتظما وبعد إجراء تفتيش عليهم تم اكتشاف تلاعب بهذه العدادات.وأوضح أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.المهندس محمد سليم رئيس قطاع الرقابة المركزية للأداء بوزارة الكهرباء السابق أوضح "للدستور" أنه من المهم مساهمة المواطن الشريف في الكشف عن سرقات الكهرباء وتعاونه مع الوزارة لمجابهة تلك الجريمة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن الحالات المكتشفة من خلال رقم الوزارة الساخن وهو121.وأشار سليم إلى أن وجود الضبطية القضائية لعدد من المسئولين والمهندسين سهل كثيرًا عمليات الكشف عن التلاعب في التيار وقيمة استهلاكه، موضحا أن من مميزات العدادات الذكية مسبوقة الدفع أن أي تلاعب يظهر به ويسبب عطلًا به، ولا يمكن للمواطن الذي قام بالتلاعب أن يصلحه إلا بالرجوع إلى فني شركة الكهرباء، وبالتالي يتم الكشف عن جريمته.كما أكد الدكتور ماهر عزيز استشاري الكهرباء والبيئة وتغير المناخ، في تصريحه "للدستور" أن شرطة الكهرباء التي تتبع الوزارة عليها دور كبير في التصدي لعمليات سرقات التيار، فهي إحدى الجهات المنوط لها إجراء عمليات التفتيش والفحص على جميع المنشآت الكهربائية لاكتشاف مثل هذه الأعمال.وتابع عزيز: أنه من الممكن تدريب محصلي الكهرباء من المنازل والمنشآت على كشف تلك السرقات والإبلاغ الفوري عنها.بالإضافة إلى ذلك يمكن للنظام الرقمي المتبع في الوزارة بشكل تدريجي، والذي خصص له خطة زمنية محددة لتحويل الوزارة بالكامل إلى هذا النظام الذكي أن يسهل عمليات الكشف عن سرقات التيار بكل سهولة- حسب عزيز.يشار إلى أن هناك حاليا 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنويًا، كما تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.يذكر أن مجلس النواب سبق وأن وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.