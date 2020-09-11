وزيرة الثقافة تفتتح معرض «مختارات من الفن الأوروبي»

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة معرض "مختارات من الفن الأوروبي" بمجمع الفنون بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء القادم 15 سبتمبر 2020؛ بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ولفيف من الفنانين والنقاد، ويُعد العرض هو النسخة الخامسة من سلسلة معارض "كنوز متاحفنا" التي تبنتها الإدارة المركزية لمراكز الفنون برئاسة داليا مصطفى منذ إعادة افتتاح المجمع قصر عائشة فهمي منتصف 2017، وسيستمر العرض حتى 31 أكتوبر القادم.وصرح الدكتور خالد سرور فى بيان صحفي، قائلًا: "تستمر معارض "كنوز متاحفنا" في إبهار ودهشة المتخصصين والجمهور عبر عروض احترافية تم تخصيصها للكشف عن روائع وكنوز مقتنيات المتاحف الفنية المصرية، ومع تعدد الرسائل من ورائها إلا أن الأجيال الجديدة تأتي في مقدمة المستهدفين ليتعرفوا على جانب مهم وحيوي لدور مصر في الحفاظ على التراث الإنساني إمتدادًا لإسهامها التاريخي في الميراث الحضاري العالمي".من جانبه؛ قال الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، إن العرض يضم أكثر من مائة عمل فني من مقتنيات متحف الجزيرة ومتحف محمود خليل وحرمه ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ما بين تصوير زيتى ونحت لكوكبة من الفنانين العالميين أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا)، وهو بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات التي سادت أوروبا في تلك الفترة الزمنية والربط بينها ويُعد عرضًا استثنائيا".وأضاف أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض"قائلًا: "لقاءٍ خامس بكنوز متاحفنا في رحاب مجمع الفنون يؤكد على مكانة مصر وريادتها في إقتناء أهم الأعمال الفنية لأشهر الفنانين والمُبدعين من جميع أنحاء العالم.. هذه الجولة تُلقي الضوء على مجموعة مهمة من المقتنيات المتحفية لنخبة من كبار الفنانين الأوروبيين يُعد كثير منهم روادًا في سجل الحركة التشكيلية العالمية".