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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الطفولة والأمومة» يشكر «التضامن» لإنقاذ طفل قصر النيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:09 م
الدكتورة سحر السنباطي،
الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الداخلية لسرعة التحرك في واقعة تسول طفل في شارع قصر النيل.

وتلقى خط نجدة الطفل 16000 بلاغا رقم 16074 بتواجد طفل يتسول بشارع قصر النيل يبلغ من العمر 10 سنوات، وفي حالة سيئة للغاية.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع الخطر عن الطفل وسرعة إنقاذه، قام فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بالعثور عليه في محيط منطقة وسط البلد، وتم التوجه به إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستصدار قرار بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة لكون أهليته غير أمينة عليه وتمتهن التسول وتستغله في مثل هذه الأعمال.

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