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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. وليد علاء الدين فى ثالث تجاربه الروائية «الغميضة»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:58 م
وليد علاء الدين
وليد علاء الدين
نضال ممدوح
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تصدر قريبا عن دار الشروق للنشر٬ أحدث إبداعات الكاتب والشاعر وليد علاء الدين٬ تحت عنوان "الغميضة" وهي تجربته الروائية الثالثة بعد روايتيه: "ابن القبطية" والصادرة عن الكتب خان ‏2016 ورواية "كيميا" الصادرة عن دار الشروق العام الماضي 2019.

وفي تصديره للرواية يقول "علاء الدين": "هذه ليست رواية٬ إنما مسرحية خبأتها في جسد رواية٬ لقد خدعتك٬ يمكنك أن تقرأ لتكتشف بنفسك٬ أو انزع هذه الصفحة٬ واهدِ الكتاب لصديق..تمنيت خداعه". 

يذكر أن "وليد علاء الدين" شاعر وكاتب مسرحي٬ من مجموعاته الشعرية: تردني لغتي إليّ٬ تينة تفسر أعضاءها للوقت، أصل الأشياء. له نصوص مسرحية بعنوان: "يحدث ونصوص أخرى"، وله مجموعة قصصية بعنوان: "عرنوس يُصلب من جديد".

ومن رحلاته: "خطوة في اتساع الأزرق: مشاهدات وخواطر من رحلة الجزائر". جوائز نالها: جائزة الشارقة للإبداع العربي 2006 المسرح المركز الثاني، جائزة الشارقة للإبداع العربي 2005 المسرح شهادة تقدير، جائزة أدب الحرب 1996 القصة القصيرة تنظمها جريدة أخبار الأدب القاهرية بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، جائزة غانم غباش 1998 القصة القصيرة المركز الثاني ينظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

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