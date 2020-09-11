«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في واشنطن عقدت اليوم الجمعة، ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم.وقال حافظ عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن تلك الندوات تهدف لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن، واستعراض جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة.ورغم سلسلة اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الأخيرة بين مسئولي مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق عادل يرعى مصالح الدول الثلاث.