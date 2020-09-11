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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:28 م
المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ
ألفت الكحلي
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أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في واشنطن عقدت اليوم الجمعة، ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم.

وقال حافظ عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن تلك الندوات تهدف لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن، واستعراض جهود مصر للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة.

ورغم سلسلة اللقاءات التي عقدت خلال الفترة الأخيرة بين مسئولي مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إلا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق عادل يرعى مصالح الدول الثلاث.
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة
«الخارجية» تنظم سلسلة لقاءات عالمية لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة

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