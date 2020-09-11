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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:12 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
كتب- علي عواد
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افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، المعرض المؤقت لمقتنيات "توت عنخ آمون" أمام الزائرين بمتحف الغردقة.

وأكد العناني خلال الافتتاح، أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض من هي ضمن كنوز ومقتنيات الملك الذهبية، مؤكدًا أنه تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم، وأن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

يذكر أن المعرض يضم 10 قطع تم اختيارها بعناية، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

وتضم القطع التي يتم عرضها بمتحف الغردقة من مقتنيات كنوز الملك توت عنخ آمون "غطاء إناء كانوبى ملون على هيئة رأس الملك توت عنخ آمون، وتمثالا من الخشب المذهب للمعبود بتاح، وتمثال أوشابتي يرتدي النمس المذهب، وقلادة عريضة، وتمثال أوشابتى يرتدى تاج الخبرش ويمسك بالصولجان، وتمثال أوشابتى يرتدي شعر مستعار وحية الكوبرا مصنوعة من البرونز وقلادة من مذهبة، سداده من الخشب الملون توضع داخل البوق من الفضةـ بوق من الفضة المذهبة، مسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ أمون مطعم بالأبنوس والعاج، إناء للملك توت في شكل زهرة لوتس متفتحة وبرعمين، علبة للمرأة من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق"، ما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار مدينة الغردقة لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك تحفيزا للسائحين على زيارة المدينة وللترويج للمتحف الجديد.
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)
وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات توت عنخ آمون بمتحف الغردقة (صور)

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