السيسى يهنئ ملك البحرين باتفاق السلام مع إسرائيل هاتفيًا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم بالشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها الشقيقة البحرين والتي ستفتح آفاق تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.من جانبه، أعرب الشيخ حمد بن عيسي عن خالص تقديره وامتنانه لهذه اللفتة من الرئيس ولجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة امتدادا للدور المصري التاريخي الرائد لنشر السلام في منطقة الشرق الأوسط.