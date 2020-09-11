رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس غرفة المنشآت الفندقية: 13 طائرة تصل مطار الغردقة يوميًا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:02 م
علاء عاقل
علاء عاقل
رامى حسين
طباعة
قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، إن حوالي 13 طائرة تصل مطار الغردقة يوميا من أسواق أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا ورومانيا، موضحا أن هناك هدوءا نسبيا في الحركة السياحية الوافدة على البحر الأحمر وهذا الأمر متوقع سنويا مع شهر سبتمبر من كل عام.

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور» أن القطاع السياحي سيتحسن فور الإعلان الألماني ودول أوروبا عن فتح الحركة السياحية إلى المقاصد المصرية، وستأتي الأسواق الكبرى المعتادين عليها، لكن حتى الآن فتح الحركة السياحية ابتداء من يوليو الماضي تعتبر تجربة جيدة نظرا إلى ما تعاني منه المقاصد السياحية المنافسة من عزوف سياحي، خاصة في ظل تطبيق الفنادق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة النزلاء والعاملين».

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

أسامة مهران: ديوانى الأول «حد أدنى» يصدر بعد 40 عامًا من كتابتى الشعر

الكاتبة إيمان أسعد في ضيافة «منصة الفن المعاصر»

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

بعد صمت طويل.. ميادة الحناوي تكشف سبب ابتعادها وتفاصيل حالتها الصحية