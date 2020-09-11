رئيس غرفة المنشآت الفندقية: 13 طائرة تصل مطار الغردقة يوميًا

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، إن حوالي 13 طائرة تصل مطار الغردقة يوميا من أسواق أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا ورومانيا، موضحا أن هناك هدوءا نسبيا في الحركة السياحية الوافدة على البحر الأحمر وهذا الأمر متوقع سنويا مع شهر سبتمبر من كل عام.وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور» أن القطاع السياحي سيتحسن فور الإعلان الألماني ودول أوروبا عن فتح الحركة السياحية إلى المقاصد المصرية، وستأتي الأسواق الكبرى المعتادين عليها، لكن حتى الآن فتح الحركة السياحية ابتداء من يوليو الماضي تعتبر تجربة جيدة نظرا إلى ما تعاني منه المقاصد السياحية المنافسة من عزوف سياحي، خاصة في ظل تطبيق الفنادق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة النزلاء والعاملين».