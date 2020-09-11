ترامب: سنعيد فتح مكاتب السلطة الفلسطينية حال العودة للمفاوضات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستعيد فتح مكاتب السلطة الفلسطينية لديها حال اتخاذ الأخيرة قرارا بالعودة إلى المفاوضات.وقال ترامب: "أستغرب لماذا لم ينضم الفلسطينيون لطاولة المفاوضات؟، وسوف نتوقف عن تجميد مكاتب السلطة الفلسطينية في أمريكا في حال قرروا العودة للمفاوضات وأعربوا عن موافقتهم للاتفاق"، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأعلن ترامب توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة.وأكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ترحيبه بالاتفاق مع البحربن، وأن ما يحدث هو عصر جديد من السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد، متابعا: "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية".