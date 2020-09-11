تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب وملك البحرين

أفادت تقارير أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية ثلاثية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وبحسب وكالة أنباء البحرين فإن الملك البحريني توصل لاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.وأكد ملك البحرين، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.وخلال المكالمة وجّه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين؛ للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.وعلى ضوء هذه المكالمة الهاتفية صدر بيان مشترك، نص على أنه "قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء مكالمة هاتفية اليوم اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".