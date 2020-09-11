«قومي الاتصالات» يستعد لإصدار التقرير الـ 14 لجودة المحمول مطلع أكتوبر

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإصدار تقريره الـ ١٤ لجودة خدمات الصوت والإنترنت عن شهر أغسطس الماضي، المقدمة من شركات المحمول العاملة في مصر أول أكتوبر المقبل، بعد قيام المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بالانتهاء من جميع القياسات المحددة على الشبكة، وتتم على ٢٥ ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان تضم عدد 81 مدينة وحيًا بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، إضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.وقال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استثمرت نحو 2 مليار دولار خلال العام الماضي في البنية التحتية المعلوماتية، ما كان له عظيم الأثر في القدرة على استيعاب الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة فيروس كورونا.وأكد أنه كما كان لجائحة كورونا أثارها السلبية في معظم مناحي الحياة، إلا أنها قد أثرت بشكل إيجابي على مستوى التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة، والتي أدت إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المصرية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.وأوضح الجمل أن الجهاز قد قام بالتنسيق والتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والشركاء في قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إطلاق مبادرات خاصة بزيادة سعات التحميل الشهرية لمستخدمي الإنترنت المنزلي وإتاحة المحتوى التعليمي للطلبة وتسهيل فتح واستخدام المحافظ الإلكترونية وإتاحة الخطوط الساخنة للاستعلامات الطبية، مع توفير باقات إضافية للأطقم الطبية في أثناء فترة جائحة كورونا، واختتم كلمته بأن أشار بأن جائحة كورونا قد أثبتت أن التعاون في نقل الخبرات المكتسبة في الأسواق العالمية هو أمر حتمي لسرعة تلافي الآثار السلبية للجائحة.في نفس السياق؛ قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن التقرير الثالث عشر لقياسات جودة خدمات المحمول حدد نحو ١٩ مدينة وحيًا تعاني من تأثّر في مؤشر عدم بدء المكالمات لشركة فودافون و٥ مناطق لعدم اكتمال أو انقطاع المكالمات، و٨ مناطق لجودة صوت المكالمات في حين أن إحدى شركات الاتصالات تم رصد ٢٤ مدينة وحيًا تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات و٦ مناطق لجودة صوت المكالمات، أمّا اتصالات سجلت ١٧ مدينة وحيًا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات و٤ مناطق لعدم اكتمال أو انقطاع المكالمات و٢ منطقة لجودة صوت المكالمات وشركة we تم رصد ٣٩ مدينة وحيًا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات.وأكد رئيس الشعبة أن صدور مثل هذه التقارير مهمة جدًا للمواطنين، وتقدم تحليلًا واضحًا لمناطق تدني خدمات الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن سوق الاتصالات المحلية يحتاج لضخ نحو 15 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بهدف تحديث وتوسيع الشبكات والبنية التحتية المطلوبة لهذه الخدمات، لافتًا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في أعداد مشتركي المحمول بإفريقيا والمنطقة العربية.وطالب الليثي الجهاز القومي للاتصالات بضرورة وضع جدول زمني لحل هذه المشاكل، مشددًا على أن يقوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بمتابعة الإجراءات المتبعة، بهدف تحسين جودة الخدمة في هذه المناطق بحد أقصى 3 أشهر.وأكد الليثي أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.94 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي بنحو 96.42 مليون مشترك للتليفون المحمول ونحو 9.52 مليون مشترك بالتليفون الأرضي مقابل نحو 7.53 مليون مشترك في الإنترنت الأرضي، في حين سجل مستخدمو الشبكة عن طريق التليفون المحمول 39 مليون مستخدم ونحو 3.60 مليون مشترك بـUSB مودم.وكشفت مؤشرات استخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت خلال 60 دقيقة في مصر خلال موسم صيف 2020، أن نحو 52 مليون زيارة تمت من عدد 2 مليون مصري لـ"فيسبوك" خلال ساعة بحجم البيانات المستهلكة 19 تيرابايت، ونحو 1.4 مليون مشاهدة للمسلسلات و11 ألف ساعة ألعاب وصناعة 2000 فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.