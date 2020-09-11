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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ترامب: توقيع الاتفاق بين إسرائيل والبحرين الثلاثاء المقبل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:16 م
ترامب
ترامب
سارة شريف
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صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن دولاً أخرى في المنطقة متحمسة للتطبيع مع إسرائيل، جاء هذا التصريح بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والبحرين، قبل أيام قليلة من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الثلاثاء المقبل في واشنطن.

من جانبه، صرّح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون دريمر، عن سعادته بالاتفاق الجديد الذي تم يوم ١١ سبتمبر، وهو ما يعتبره رسالة للعالم بأن السلام هو الذي سيستمر في النهاية وأن الحروب ليس بإمكانها أن تستمر طوال الحياة، مؤكداً أن المنطقة اليوم شكلها يتغير.

وحسبما أعلن في البيت الأبيض، فإن توقيع الاتفاق بين إسرائيل والبحرين سيتم يوم الثلاثاء القادم بالتزامن مع توقيع الاتفاق مع الإمارات.

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