السيسي يثمن اتفاق البحرين وإسرائيل: «خطوة تاريخية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.





وأضاف الرئيس السيسي في تغريدة على "تويتر": "إذ أثمن هذه الخطوة المهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".