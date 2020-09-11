رغم التحذيرات.. أهالى الإسكندرية يحولون مرسى مراكب بحرى إلى شاطئ (فيديو)

على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بشأن غلق عدد من الشواطئ نظرًا لتكرار حوادث الغرق، إلا أن المواطنين السكندريين قرروا تغيير مسارهم من الشواطئ إلى مراسي المراكب ببحري منطقة القلعة وتحويلها لشواطئ عامة، وذلك في مخالفة واضحة لقرار غلق الشواطئ الذي أصدرته الدولة للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا المستجد، والتي تم التشديد عليها في الفترة الأخيرة بعد واقعة غرق 11 شابًا بشاطئ النخيل.ورصدت عدسة "الدستور" في جولة لها بمراسي المراكب ومناطق الصيد بالإسكندرية، إقبال المواطنين على المراسي وتحويلها لشواطئ وإصرارهم على نزول البحر على الرغم من كونها مجرد مرسى مما يعرض حياتهم للخطر، علاوة على بعض الأسر التي افترشت الصخور ببعض المأكولات والمشروبات.وكانت محافظة الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد أهابت مرارا وتكرارا بالمواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم الوجود على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.