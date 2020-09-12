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السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكرى 11 سبتمبر.. 5 كتب ترصد الوجه الخفي لأحداث تدمير «البروج المشيدة»

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
١١ سبتمبر
١١ سبتمبر
حسام الضمراني
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فى ١١ سبتمبر ٢٠٠١ اصطدمت 4 طائرات نقل مدني بأهداف محددة نجحت ثلاث منها، وكانت الأهداف تتمثل في برجى مركز التجارة الدولية بمانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وسقط نتيجة لهذه الأحداث ٢٩٧٣ ضحية، منهم ٢٤ مفقودوًا، فضلًا عن آلاف الجرحى والمصابين بأمراض.

وتمر اليوم الذكرى التاسعة عشر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، تلك الأحداث التي تغير بعدها وجه التاريخ، وهو ما رصدته بعض الكتب نرصدها فى السطور التالية:
الخدعة الرهيبة
الخدعة الرهيبة
• "الخدعة الرهيبة" للفرنسى تييري ميسان
- يقدم مؤلف هذا الكتاب أطروحة هرطوقية في موضوع أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

كان هذا الكتاب الأكثر مبيعا في العالم أياما بعد إصداره، ويشكك عبر مجموعة من الدلائل الواضحة في الرواية الرسمية للبيت الأبيض ويطرح عددا كبيرا من التساؤلات حول أنصار وأهداف هذه الانفجارات التي زعزعت النظام الجغرافي العالمي حسب العديد من المراقبين.
11 سبتمبر
11 سبتمبر
• "11 سبتمبر: يوم الفوضى" لنيكول باشاران ودومينك سيمونيه
- صدر عام 2013، وهو للكاتبين نيكول باشاران ودومينيك سيمونيه، ويتناول الكتاب اللحظة التي انتظر فيها الجميع معرفة مصير الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش ومستشاريه وركاب الطائرة والانتحاريين، وسكان البرجين، وساعات الرعب والهلع التي عاشها الأمريكيون، بحسب ما وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية الكتاب.
الحادي عشر من أيلول
الحادي عشر من أيلول
• "الحادي عشر من أيلول" لنعوم تشومسكي
- يصف مؤلف الكتاب نعوم تشومسكي أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالإرهاب والإرهاب المضاد التى غيّرت العالم بأسلوب دراماتيكي، لأنه لا شيء سيبقى على حاله.

كشفت إجابات تشومسكي خلال هذا الكتاب عن حقيقة الداخل الأميركي المريعة، كما حملت صورًا مذهلة من ضلوع أميركا في صناعة الإرهاب، وفي تشكيل المنظمات الإرهابية ودعمها، وفي اعتماد عملاء الاستبداد والطغيان في العالم، وتسليطهم على الشعوب.
البروج المشيدة
البروج المشيدة
• "البروج المشيدة" لورانس رايت
- يحقق كتاب "البروج المشيدة" للورانس رايت المشيدة من واقع سرد أحداث حياة أربعة رجال هم: زعيما تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري من جهة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الإف بى آى جون أونيل، والمدير السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل من جهة أخرى.

ويرصد الكتاب الجهود البطولية التى قام بها أونيل لتتبع القاعدة قبل ١١ سبتمبر، وموته المأساوى فى برجى التجارة، وتحول الأمير تركى من حليف لابن لادن إلى عدو له، وفشل مكتب التحقيقات الفيدرالى والمخابرات المركزية الأمريكية والأمن القومى فى منع وقوع هجمات ١١ سبتمبر.
الوجه الخفي لـ 11
الوجه الخفي لـ 11 سبتمبر
• "الوجه الخفي لـ 11 سبتمبر" لـ إريك لوران
- يكشف كتاب "الوجه الخفي لـ11 سبتمبر" الصادر عام 2005 للمؤلف إريك لوران، الأكاذيب والصمت الرسمي للإدارة الأمريكية آنذاك، الذي كان مصحوبًا بمأساة الحدث، في دراسة استقصائية استغرقت منه عاما كاملا أجاب خلالها عن أسئلة لعل أهمها: لماذا تراقب وكالة المخابرات المركزية باستمرار الأسواق المالية ولم تكتشف أكبر تداول داخلي في تاريخها سبق 11 سبتمبر؟ ما الهوية الحقيقية للمختطفين خاصة أن 5 منهم لا يزالون على قيد الحياة؟ ما الدور الدقيق الذي تلعبه الأجهزة السرية الباكستانية؟

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