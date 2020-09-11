كوشنر: السلام بين البحرين وإسرائيل يشمل تبادل السفراء

قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، سيشمل إقامة سفارات وتبادل سفراء.وأعلن الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والبحرين، برعاية أمريكية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل: "‏هذا المساء سنتوصل إلى اتفاقية سلام أخرى مع دولة عربية أخرى مع البحرين، وتنضم هذه الاتفاقية إلى اتفاقية السلام التاريخية مع دولة الإمارات".وتابع: "‏مرت 26 عاما منذ اتفاقية السلام الثانية التي أبرمناها مع دولة عربية وحتى أن توصلنا إلى اتفاقية سلام ثالثة ومرت ليس 26 عاما بل 29 يوما منذ توصلنا إلى اتفاقية السلام الثالثة وحتى توصلنا إلى اتفاقية السلام الرابعة مع دولة عربية".