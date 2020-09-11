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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد 12 ساعة بحثًا.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:18 م
غريق الساحل الشمالي
غريق الساحل الشمالي
هبه عويضه
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انتشلت قوات الإنقاذ الخاصة بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، مساء اليوم الجمعة، جثة الشاب، إسلام نصر، 20عامًا، من قرية نديبة بمدينة دمنهور، غريق الساحل الشمالي الذي لقى مصرعه بشاطئ القرية مع شاب آخر صباح اليوم بعد أن جرفهم التيار أثناء السباحة.

وقال الكابتن أحمد حمدى مسئول الإنقاذ بالقرية السياحية، إنه تم انتشال جثة الغريق، مساء اليوم، في الساعة السابعة، على بعد 200 متر من الموقع الذى غرق فيه.

وأضاف لـ«الدستور» أن محاولات البحث استمرت منذ الصباح حتى العثور على الجثمان، لطمأنة والدة الغريق بعدم التوقف عن البحث، حتى تم العثور عليه على عمق مترين ونصف في مياه البحر.

وأشار إلى أن القرية أغلقت حمامات السباحة للاستعانة بالمنقذين المختصين بها في عملية البحث عن الجثمان، بالإضافة للاستعانة بغواصين من قرى أخرى لتمشيط المياه حتى تم انتشال الجثة وتسليم الجثمان.

وكان قد لقي شابين مصرعهما غرقًا، وتم إنقاذ 4 آخرين بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بعد أن جرفتهم الأمواج داخل البحر أثناء سباحتهم في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، واستغاث الأهالي بإنقاذ القرية في الساعة السابعة صباحًا، بعد أن تعرض 6 شباب للغرق بعد نزولهم للمياه في الساعة السادسة والنصف صباحًا لتجرفهم الأمواج داخل المياه.

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