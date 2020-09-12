موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية 

"موقع التنسيق الذى من خلاله يتمكن الطالب من تقليل الاغتراب"

"خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية"

"شروط تقليل الاغتراب 2020"



وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم تطبيق التقليل من الاغتراب للتحويل من كلية بعيدة إلى كلية قريبة من محل الإقامة لطلاب المرحلة الأولى والثانية، باستخدام موقع التنسيق على شبكة الإنترنت وهو "https:tansik.egypt.gov.eg"، ويكون لكل طالب لدية فرصة تحويل واحدة فقط، ويقوم الطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى التي حاصل على الحد الأدنى لها.وهناك بعض الخطوات التي يقوم الطلاب باتباعها من أجل التقليل من الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية وهي: التوجهه مباشرة إلى موقع التقليل من الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية، ويقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر الرقم السري والرقم القومي ورقم الجلوس، يتم فتح صفحة الطالب كصفحة الرغبات يقوم بتحديد الكلية الذي يريد التحويل لها، ويكتب الطالب رغباته ثم يتأكد من أن هذه الرغبات مكتوبة بصورة صحيحة، ويقوم بالنقر على زر حفظ الرغبات.- التحويل يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.- التحويل باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.