موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية
السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
يقدم لكم «الدستور» موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية حيث يفتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من خريجى الثانوية العامة للتنسيق بداية من اليوم السبت وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر المقبل.
موعد وشروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى المؤتمر الذى عقده الخميس، حيث التقديم سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى وفقًا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية، ولنسبة الـ10% المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يوجد مجال للتظلمات أو التحويلات الورقية، والتحويلات ستتم بهدف تقليل الاغتراب وفقا للقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
"شروط تقليل الاغتراب 2020"
- التحويل يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
"موقع التنسيق الذى من خلاله يتمكن الطالب من تقليل الاغتراب"وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم تطبيق التقليل من الاغتراب للتحويل من كلية بعيدة إلى كلية قريبة من محل الإقامة لطلاب المرحلة الأولى والثانية، باستخدام موقع التنسيق على شبكة الإنترنت وهو "https:tansik.egypt.gov.eg"، ويكون لكل طالب لدية فرصة تحويل واحدة فقط، ويقوم الطالب بالتحويل من كلية إلى أخرى التي حاصل على الحد الأدنى لها.
"خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية"وهناك بعض الخطوات التي يقوم الطلاب باتباعها من أجل التقليل من الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية وهي: التوجهه مباشرة إلى موقع التقليل من الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية، ويقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر الرقم السري والرقم القومي ورقم الجلوس، يتم فتح صفحة الطالب كصفحة الرغبات يقوم بتحديد الكلية الذي يريد التحويل لها، ويكتب الطالب رغباته ثم يتأكد من أن هذه الرغبات مكتوبة بصورة صحيحة، ويقوم بالنقر على زر حفظ الرغبات.
"شروط تقليل الاغتراب 2020"
- التحويل يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.