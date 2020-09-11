نور إيهاب تنتهي من تصوير حكاية «أمر شخصي» ضمن «إلا أنا»

انتهت الفنانة الشابة نور إيهاب من تصوير كافة مشاهدها ضمن أحداث حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضه غدًا على dmc.وأعلنت "نور" عن انتهائها من التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "فرررررركش "إلا انا" الحمدلله بكره السبت الساعه 8 مساءً على DMC أول حلقة إن شاء الله تعجبكم".العمل يعرض لمدة خمسة أيام في الأسبوع بداية من السبت حتى الأربعاء، على قناة dmc في عرضين أولهما في السابعة والنصف والإعادة في الحادية عشرة مساءً.حكاية "إلا أنا" من تأليف عمرو عبدالحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيري عادل وميدو عادل وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ونهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.